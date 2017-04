أستاذ بطب الأزهر: الوقت عامل مهم فى إنقاذ عضلة القلب من الجلطة

أكد الدكتور عادل مازن، أستاذ أمراض القلب والشرايين التاجية بطب الأزهر، أن عامل الوقت يعتبر عاملا مهما فى علاج حالات جلطات الشريان التاجى الحادة، الناتجة عن انسداد الشريان التاجى وحتى فتح الشريان التاجى بالبالون، ويمثل هذا الوقت عامل الحياة لعضلة القلب المصابة، بسبب عدم وصول الدم إليها، حتى إننا نطلق عبارة الوقت يساوى عضلة القلب بمعنى The time is the heart muscle، وهذه العبارة تحمل معنى كلما طال الوقت بين حدوث الألم بالصدر وفتح الشريان بالبالون كلما أصبح تلف عضلة القلب أكثر حدوثا، وقال: وعلى هذا الأساس فإن علاج مثل هذه الحالات يتطلب الآتى:

أولا: الوعى الكامل للناس بآلام الذبحة الصدرية والتعرف عليها حتى يتم الإبلاغ عنها ونقل المريض بسرعة.

>ثانيا: نقل المريض عن طريق فريق إسعاف قادر على التشخيص المبكر داخل سيارة الإسعاف، وإبلاغ المستشفى بتحضير فريق قسطرة القلب للقيام بعملية توسيع الشريان ووضع دعامات حتى يعود الدم إلى عضلة القلب فى اقصر وقت ممكن.

وقد حددت جمعية أمراض القلب الأمريكية أقصى مدة يتم فيها رجوع الدم إلى 90 دقيقة، بعدها يكون احتمال التلف عاليا جدا، وقد لا يستفيد المريض من عملية القسطرة.

ثالثا: توفير خريطة بالأماكن التى تقوم بهذه المهمة، خاصة الأطباء والدعامات والأدوية اللازمة.