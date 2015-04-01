نقص بيانات 20 مخبزا يؤجل تطبيق منظومة الخبز بالأقصر حتى 5 أبريل

قال سيد الطاهر، وكيل مديرية التموين بالأقصر، إن المديرية أجلت تطبيق منظومة الخبز الجديدة لليوم الخامس من شهر أبريل الحالى، التى كان من المقرر تطبيقها بدءً من اليوم الأربعاء، بسبب حدوث إشكاليات ونقص فى البيانات بـ20 مخبزاً على مستوى المحافظة، منعتهم من تسلم ماكينات الصرف.

وأوضح الطاهر، أن محافظة الأقصر بها حوالى 207 مخابز، تسلم عدد كبير منهم الماكينات، على أن تنتهى المديرية اليوم، من إجراءات تسلم ماكينات الصرف لباقى المخابز، لتبدأ فى تطبيق المنظومة على الفور.

وأشار الطاهر إلى أنه، تقرر بالمنظومة الجديدة صرف كميات الخبز المقررة للمخابز بدلاً من تسلمها للدقيق المدعم، منعا لبيعه بالسوق السوداء، إضافة إلى ضمان إنتاج الخبز بوزنه الطبيعى 110 جرامات، وصرف للمواطن بقيمة 5 قروش للرغيف الواحد، ليكون لصاحب المخبز سعر التكلفة والهامش، ويصبح من حق كل شخص بالبطاقة التموينية 5 أرغفة يوميا.

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