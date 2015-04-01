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مختار نوح: 50 ألف "قطبى" متشدد بالإخوان يسيطرون على التنظيم

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مختار نوح: 50 ألف "قطبى" متشدد بالإخوان يسيطرون على التنظيم مختار نوح: 50 ألف "قطبى" متشدد بالإخوان يسيطرون على التنظيم
أكد مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، أن القيادات القطبية داخل جماعة الإخوان ضغطت على التيار الإصلاحى كى يختفى خلال الفترة الحالية حتى لا يتم أى مراجعات مع شباب التنظيم، موضحا أن عدد الأعضاء المنتمين للجناح القطبى داخل الجماعة يصل عددهم إلى 50 ألف عضو.

وأضاف نوح لـ"اليوم السابع"، أن القيادات القطبية سيطرت ماديا على جميع مفاصل التنظيم تماما، وأصبحت هى من تنفق على كل نشاطات الجماعة سواء المظاهرات أو التحركات الخارجية، فى الوقت الذى اختفى فيه قيادات التيار الاصلاحى مثل الدكتور حلمى الجزار الذى اختفى تماما منذ خروجه من السجن من عدة أشهر.

وأشار إلى أن شباب الجماعة لم يعد بمقدوره الإطاحة بقيادات الإخوان الحالية، لأن التنظيم القطبى سيطر على كل مفاصله، وهو ما سيعجل بتدمير التنظيم بكل فروعه، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى يسيطر فيه التيار الإصلاحى عل فرع الجماعة بالأردن وتونس، أصبح مختفى دوره تماما فى .


>مختار نوح: انشقاق كبير بين الإخوان وحلفائها فى الخارج سيتم خلال أسابيع

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