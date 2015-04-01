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سفارة النوايا الحسنة بجامعة أسيوط تطلق مبادرة طلابية بشعار "تحيا مصر "

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سفارة النوايا الحسنة بجامعة أسيوط تطلق مبادرة طلابية بشعار "تحيا مصر " سفارة النوايا الحسنة بجامعة أسيوط تطلق مبادرة طلابية بشعار "تحيا مصر "
أطلقت سفارة النوايا الحسنة بجامعة أسيوط مبادرة طلابية تحت شعار "الله.. الوطن.. تحيا " بقاعة النيل بكلية التجارة، والتى تأتى تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبدعوة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمجالس المحلية والجمعيات الأهلية والخيرية، وتنطلق تلك المبادرة على مستوى الجامعات متمثلة فى هياكل مركزية وهياكل داخل الكليات.

وأوضح الدكتور كرّم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن المبادرة تهدف إلى إظهار الصورة المشرفة للطالب، وذلك فى ظل الصورة السائدة مؤخراً والمتعارف عليها من بعض أحداث العنف والشغب فى الجامعات وإثبات أن روح الشباب هو السبيل الوحيد لنهضة مصر، والتى تهدف إلى عرض خطط ومشاريع السفارة والتى تحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للطلاب وربط المنظمات والجمعيات الخيرية خارج نطاق الجامعة بالكوادر الشبابية داخل الجامعة.

وأضاف الدكتور كرّم عبد النعيم أن تلك المبادرة تأتى حرصا على مشاركة الطلاب الفعالة فى المشاريع الطلابية بالأفكار التى تنمى المهارات الفردية للطالب الجامعى، وعرض تلك الأفكار الناجحة منها على المجالس المحلية والمحافظة حتى يتم البدء فى تنفيذها وحتى نستطيع أن نطبق مقولة "طلاب اليوم هم قادة المستقبل والأمل فى تحقيق نهضة الأمة".

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مصر 365

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