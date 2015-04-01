انطلاق فعاليات مهرجان الفيلم القصير بالإسكندرية بمشاركة 45 فيلما 7 إبريل

تشهد محافظة الإسكندرية انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الأسبوع المقبل، حيث يستمر المهرجان فى الفترة من 7 إلى 12 إبريل 2015 بأتيليه الاسكندرية بمشاركة 45 فيلما من دول عربية مختلفة منها لبنان، سوريا، اليمن، العراق، البحرين.

وتعتبر هذه هى الفعالية الاولى من نوعها فى الإسكندرية، خاصة وأن المهرجان مستقل ولم يتم دعمه من أى مؤسسة. وتضم عضوية لجنة التحكيم لمهرجان الفيلم القصير، الفنان خالد أبو النجا والناقد مجدى الطيب، والمخرجة أيتن أمين، ويتنافس على الجوائز 45 فيلما، من بينها 34 فيلما روائيا قصيرا و11 فيلما تسجيليا.