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غدًا.. محافظة البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى لمرض التوحد

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غدًا.. محافظة البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى لمرض التوحد غدًا.. محافظة البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى لمرض التوحد
تحتفل محافظة البحر الأحمر غدًا الخميس باليوم العالمى لمرضى التوحد وتعتبر الاحتفالية هى الأول من نوعها بالمحافظة تحت رعاية المحافظ اللواء أحمد عبد الله.

يشارك فى الاحتفالية عدد كبير من رجال الأعمال والأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم وذلك فى الساعة السادسة مساءاً بمتحف الرمال بمدينة الغردقة.

يشمل الحفل عرضا لفيلم قصير عن الشخصيات العالمية الشهيرة المصابة بالتوحد واستعراضات فنية من أطفال ذوى احتياجات خاصة، كما سيتم خلال الحفل إطلاق إضاءة زرقاء للمكان باللون الأزرق معبرة عن التوحد.

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