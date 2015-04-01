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وفاة أكبر معمرة في العالم عن 117 عامًا باليابان

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وفاة أكبر معمرة في العالم عن 117 عامًا باليابان وفاة أكبر معمرة في العالم عن 117 عامًا باليابان

 

ذكر تقرير إخباري أن ميساو أوكاوا، وهي امرأة يابانية مسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر معمرة في العالم، توفيت صباح اليوم الأربعاء بعد أقل من شهر من احتفالها بعيد ميلادها الـ117.

ولدت أوكاوا في الخامس من مارس 1898، وهي ابنة لصاحب محل ملابس في أوساكا. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن أوكاوا توفيت في دار رعاية تمريضية بالمدينة الواقعة غربي اليابان.

واعتمدت أوكاوا عند سن الـ114 كأكبر امرأة سنا في العالم بموسوعة جينيس في فبراير 2013 وأكبر شخص على قيد الحياة في العالم بسن الـ115 في أغسطس من العام نفسه.

الألمانية

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