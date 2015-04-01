دراسة: تفاحة يوميًا تجنبك الذهاب للصيدلى

• التفاح يجنبنا الذهاب إلى الصيدلية

تفاحة فى اليوم قد تساعدك فى الحفاظ على الجسم من مخاطر أمراض عدة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها قد يكون لها آثار مفيدة لمرضى الزهايمر، ومرض السكرى، وضبط الوزن وصحة العظام، حسب دراسة نشرها موقع فوكس نيوز الأمريكى.

وأوضح الباحثون أن تناول التفاح يجنبنا الذهاب إلى الصيدلية لشراء الأدوية الخاصة بالمعدة أو الإسهال أو غيرها العلاجات التى تعالج التغيرات التى تحدث بسبب تناول الأطعمة الجاهزة.

• التفاح يقلل من التعرض للتدخين

وقال ماثيو ديفيس من جامعة ميشيجان الأمريكية والذى قاد الدراسة، إن العلاج باستخدام التفاح يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 1800عام، لافتًا أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح يوميًا هم أقل عرضة للتدخين.

• التفاح مصدر للألياف

وأفاد الباحثون أن التفاح هو مصدر ممتاز للألياف ومنخفض فى السعرات الحرارية، وهو ما يعنى أنه يقضى على الجوع ويمد الجسم بالشبع لأطول فترة ممكنه.

وأضاف الباحثون أن أفضل طريقة للحصول على الفوائد الغذائية من التفاح هى عن طريق استهلاك تفاحة واحدة متوسطة الحجم يوميًا.

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