دراسة أمريكية: تناول السبانخ يومياً يؤخر شيخوخة المخ 11 عاما

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة راش الأمريكية، حيث أشارت إلى أن تناول السبانخ والخضراوات الورقية خضراء اللون بانتظام وخاصة ً بالنسبة للأشخاص المحالين للتقاعد، يساهم فى الحفاظ على تمتعهم بذهن حاد.

وكشفت النتائج التى شملت 950 رجلاً وامرأة، أن تناول حصة غذائية أو حصتين من السبانخ بشكل يومى منتظم يساهم فى تأخير شيخوخة المخ بمعدل 11 عاما كاملة، أو يمكننا القول إن عاشقى السبانخ يتمتعون بمخ أصغر بمقدار 11 سنة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن السبانخ تحتوى على عناصر غذائية رائعة للغاية تساهم فى التمتع بهذه الفوائد الوقائية، ومن أبرزها: فيتامين "ك" وحمض الفوليك وفيتامين "ب9" وبعض المواد الملونة الطبيعية وتعرف باسم " lutein"، وأيضاً مادة البيتا كاروتين ، التى تتمتع بخواص قوية مضادة للأكسدة .

وأذيعت هذه النتائج أيضاً خلال المؤتمر العلمى للبيولوجيا التجريبية، والذى عقد بمدينة بوسطن الأمريكية، فى الثلاثين من شهر مارس الجارى.

موضوعات متعلقة

>السبانخ تقاوم السرطان والسكر والربو وتحافظ على صحة العين