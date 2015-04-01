أستاذ طب وسلوك الأطفال: الاختلاط ينمى مهارات طفلك اللغوية

أسباب تأخر النطق عند الأطفال

طرق علاج تأخر النطق عند الأطفال

تأخر النطق عند الأطفال، يعد من أكبر المشاكل التى تواجه الوالدين، وتثير القلق حول نمو الطفل العقلى، وقدرته على التواصل.>الدكتور طلعت حسن سالم، أستاذ طب وسلوك الأطفال، يوضح أن تأخر النطق عند الأطفال يرجع للعديد من الأسباب، منها الأمراض العضوية كضعف السمع أو العيوب الخلقية باللسان، ومنها أسباب نفسية كالإصابة بالأمراض السلوكية، مثل مرض التوحد وصعوبات التعلم.>أما عن طرق علاج تأخر النطق عند الأطفال، فيوضح طلعت أنه فى حالات تأخر النطق الناتج عن الإصابة بأى من الأمراض السابق ذكرها، فالعلاج يعتمد فى المقام الأول على علاج تلك الأسباب المرضية المسئولة عنه، كما يعتمد على المرحلة العمرية التى تم فيها اكتشاف إصابة الطفل بتلك الأمراض.

أما فى حالة عدم وجود أى سبب عضوى أو نفسى لتأخر النطق عند الطفل، فالحل يعتمد على اختلاطه بأكبر عدد ممكن من الأطفال المقاربين له فى السن، وهو ما يعد عاملاً تشجيعيًا لحثه على النطق، خاصة أن الأطفال تتأثر بصورة أكبر بسلوكيات الأطفال الآخرين، المقاربين لفئتهم العمرية.

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