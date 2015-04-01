دراسة: الأشخاص يصبحون أكثر سعادة مع التقدم فى العمر

• الرجال كبار السن غاضبون دائماً

بعيدا عن الصورة النمطية التى تقول "إن الرجال كبار السن غاضبون دائماً"، كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الناس قد يصبحون فى الواقع أكثر ثقة وأكثر سعادة مع تقدمهم فى العمر.

وقالت الباحثة كلوديا هاس، وهى أستاذة فى التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية فى جامعة نورث وسترن الأمريكية، إن التفكير فى العمر، يثير الشعور بالغضب، لكن كثيرا من البحوث تظهر أن بعض الأشياء تكون أفضل مع التقدم فى العمر.

وأظهرت النتائج الجديدة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن كبار السن يحصلون على زيادة فى الثقة مع التقدم فى السن، وعلاوة على ذلك يتحصلون على مزيد من السعادة مع مرور الوقت.

وخلال الدراسة، بدأت هاس وزملاؤها بتحليل بيانات ما يقرب من 200000 شخص فى أنحاء 83 دولة، ووجدت أن هناك صلة بين الشيخوخة وارتفاع مستويات الثقة.

ووجدت هاس أن الثقة والرفاهية والراحة النفسية تزداد مع بداية الشيخوخة.

• الراحة النفسية

وأضاف الباحثون أن الراحة النفسية تستمد من الرعاية الصحية الممتازة والعلاقات الإنسانية والعيش داخل الأسرة وليس بخارجها.

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