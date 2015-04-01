أهم الفحوصات الطبيبة فى حالات تأخر الإنجاب والحمل

تأخر الحمل

أهم الفحوصات الطبيبة فى حالات تأخر الإنجاب

تأخر الإنجاب أحد المشاكل التى تؤرق الزوجين، خاصة حديثى الزواج، نتيجة أسباب وعوامل عديدة.>قالت الدكتورة شرين عبد العزيز أخصائى النساء والتوليد، لا يمكن اعتبار أن هناك تأخرا فى الإنجاب والحمل قبل مرور عام على الزواج مع وجود علاقة زوجية منتظمة.>وأشارت د. شرين قائلة "يجب على الزوجين خاصة المتزوجون حديثا عدم القلق والتوتر من تأخر الإنجاب ومراعاة عدم الانصات لسماع نصائح الأصدقاء والأقارب، وضرورة الذهاب إلى الطبيب لمعرفة سبب تأخر الإنجاب من خلال إجراء مجموعة الفحوصات الطبيبة لتشخيص الحالة وأهمها":

1)تحليل السائل المنوى للزوج.

>2)عمل تحاليل الهرمونات للزوجة خاصة هرمون المحفز للتبويض والهرمون المحفز لتكوين الجسم الأصفر وهرمونون البروجسترون، خاصة فى اليوم 21 من نزول الدورة الشهرية.

>3)عمل أشعة موجات صوتية على المبيض لمتابعة نسبة التبويض، كذلك أيضا على الرحم لاكتشاف وجود معوقات مرضية به مثل اللورم الليفى أو العيوب الخلقية أو ضعف بطانة الرحم.

>4) إجراء أشعة بالصبغة على الرحم وقناتى فالوب لاكتشاف انسدادا أو التصاقات بهم.

>5) إجراء مناظر على البطن لاكتشاف مرض بطانة الرحم المهاجرة ومرض تكيسات المبايض أو الأكياس المبيضية وعلاجها.

>6) إجراء المناظر الرحمى للتأكد من عدم وجود ورم الليفى.

علاج تأخر الحمل والإنجاب

>وأضافت قائلة "علاج تأخر الإنجاب متوقف على تحديد السبب لعلاجه والتى تتم كالآتى":>1)فى حالة وجود عيوب فى السائل المنوى يتم معالجة ذلك من خلال علاج دوائى لتنشيط الخصيتين.>2)وفى حالة وجود انسداد بالقنوات التى يمر خلالها الحيوانات المنوية يتم علاج ذلك الانسداد جراحيا.>3) إذا كانت المرأة تعانى من وجود ضعف بالتبويض أو مصابة بمرض تكيسات المبايض والذى يتم معالجته سواء دوائيا أو باستعمال مناظر البطن والذى يقوم بعمل ثقوب بالمبيض لتنشطيها .>2) إذا كان السبب التصاقات أو انسداد بقناتى فالوب يتم العلاج من خلال إجراء مناظير على البطن أو استعمال الوسائل الحديثة للمساعدة على الإنجاب كالحقن المجهرى.

3)وفى حالة أن يكون السبب إصابة المرأة بعيوب خلقية بالرحم تعالج جراحيا سواء عن طريق منظار الرحم أو جراحيا.

4 وجود خلل فى الغدة النخامية أو الهيبوفلامس يتم علاج ذلك جراحيا أو دوائيا .

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