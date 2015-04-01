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سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالقاهرة

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سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالقاهرة سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالقاهرة
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من القبض على كل من "أحمد.إ.غ" 37 سنة وشقيقه "إسلام" 22 سنة عاطلان، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، وأقراص مخدرة، ومبلغ مالى 220 جنيه بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "على.ع.أ" 27 سنة عاطل، وبحوزته 260 قرص مخدر، وسلاح أبيض "سكين" ومبلغ مالى بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن خلال القوة الأمنية أيضا تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط "محمد.ر.ص" 23 سنة عاطل، لدى استقلاله درجة بخارية رقم (ل هـ ف ) ملكه وبحوزته كمية من الأقرص المخدرة، ومبلغ مالى 210 جنيهات، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2019 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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