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مسؤول حكومي: استعجال السيسي للانتخابات البرلمانية لنفي وجود مؤامرة

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مسؤول حكومي: استعجال السيسي للانتخابات البرلمانية لنفي وجود مؤامرة مسؤول حكومي: استعجال السيسي للانتخابات البرلمانية لنفي وجود مؤامرة

الرئيس عبدالفتاح

قال مصدر حكومي إن التأخر عن مهلة الشهر التي قررتها الرئاسة المصرية للحكومة لإنجاز تعديلات قوانين الانتخابات يرجع إلى 3 أسباب تتعلق بـ«التوافق المجتمعي وإصدار عمل جيد وعدم انتهاء عمل اللجنة من التعديلات».

وأضاف صابر عمار، عضو اللجنة التشريعية المعينة بتعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، أن «الموعد الذي حدده الرئيس موعد تنظيمي يحث اللجنة لانتهاء عملها خلال شهر».

واستطرد أن الاستعجال من الرئيس جاء «ليحمل معنى مهمًا آخرًا يؤكد فيه الرئيس للمخاطبين من الشعب أن الدولة ليست مع تأجيل الانتخابات، وأن ما حدث من المحكمة الدستورية ليس في إطار مؤامرة كما كان البعض يتصور ليتمكن الرئيس من سلطة التشريع، لذا فالرئيس أعلن أنه يستعجل اللجنة لإنهاء التعديلات خلال شهر».

الأناتضول

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