القبض على تشكيل عصابى لتزويره محررات رسمية وبحوزتهم أختام مقلدة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وعثر بحوزتهم على أختام شعار الجمهورية مقلدة ومستندات مزورة لمصالح حكومية.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بضبط كل من كرم ر م السباعى 37 سنة صاحب محل بويات، وأحمد س م 37 سنة مدرس، وياسر س أ 40 سنة صاحب محل قطع غيار، ومحمد م أ 40 سنة عاطل، بعد ورود معلومات تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ممارسة نشاط إجرامى غير مشروع وحيازة أختام ومحررات رسمية مقلدة ومزورة، ومستندات أخرى منسوب صدورها لمصالح حكومية مزيلة بختم شعار الجهورية مقلدة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على خاتم شعار الجمهورية مقلد و7 أختام بيضاوية مقلدة لشركة خاصة لاستيراد المركبات و750 مبايعة صادرة عن إفراجات جمركية مزورة لشركات خاصة، و188 إيصال سحب رخص مزور منسوب صدوره لإدارة مرور الشرقية.

كما تم ضبط 39 شهادة بيانات مزورة منسوب صدورها لإدارة مرور الجيزة و16 دفتر مبيعات مطبوعة منسوبة لبعض الشركات الخاصة، و11 توكيلا رسميا مزورا بالبيع والتسجيل للغير من الشهر العقارى لجهات حكومية مختلفة، و22 ورقة بها علامات مائية، و2 تروسيكل بدون لوحات معدنية، و19 جهاز كمبيوتر، وهارد كمبيوتر، ومبالغ مالية قدرها (5100) جنيه مصرى، ومبالغ مالية قدرها (1300) ريال سعودى، ومبالغ مالية قدرها (200) يورو، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.