مصرع وإصابة 4 فى تصادم سيارتين على طريق صحراوى بنى سويف الشرقى

لقى شخصان مصرعهما منذ قليل وأصيب آخران فى تصادم سيارتين عند الكيلو 4 قرب بوابات بنى سويف فى الطريق الصحراوى الشرقى أثناء سيرهم باتجاه المنيا.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بنى سويف العام وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطارا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة بتصادم السيارة نقل مقطورة رقم ٣٨٤٩ ط ج بأخرى نقل رقم ٢٩٨١ ن ص ا من الخلف، محملة بالرخام، أثناء توقفها على جانب الطريق وبجوارها شخصان، أسفر الحادث عن وفاتهما وهما أحمد مصطفى ٢٦ عاما مقيم القليوبية وصديقه (مجهول الهوية)، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة الأولى محمد فؤاد محمد 28 عاما مقيم المنيا بكسر مضاعف فى القدم، ومجدى فؤاد محمد ٦٤ عاما عامل مقيم المنيا (تباع) بتر بالقدم اليسرى.