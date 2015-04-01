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الأهالى ينتشلون جثة طفل غرق فى مياه ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

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الأهالى ينتشلون جثة طفل غرق فى مياه ترعة الإبراهيمية ببنى سويف الأهالى ينتشلون جثة طفل غرق فى مياه ترعة الإبراهيمية ببنى سويف
تمكن أهالى مدينة الفشن جنوب بنى سويف، من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامه فى مياه ترعة الإبراهيمية، وذلك بعد توقف جهود بحث قوات الإنقاذ النهرى عنه عند حلول الظلام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقرر المستشار تامر الخطيب محامى عام النيابات التصريح بدفن الجثة بعد انتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العقيد عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه بلاغا من جمال إمام محمد تاجر خردة 35 عامًا مقيم مدينة الفشن، باختفاء طفله عاصم 5 أعوام، من أمام منزله أثناء لهوه مع أصدقائه.

تبين من تحريات الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث المركز أن الطفل كان يلهو أمام منزل أسرته المواجه لترعة الإبراهيمية وسقط فى المياه وقامت قوات الإنقاذ النهرى بالبحث عن الطفل، وتوقفت جهودها عقب حلول ظلام الليل، وظلت أسرة الطفل بجوار ترعة الإبراهيمية حتى طفت الجثة على سطح المياه، وتم استخراجها ليلاً.

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مصر 365