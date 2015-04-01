في تسجيل صوتي.. ركاب الطائرة الألمانية التي تحطمت كانوا يصرخون “يا الله”

أفادت أسبوعية باري ماتش الفرنسية وصحيفة بيلد الألمانية استنادا إلى تسجيل أطلعتا على مضمونه أن ركاب الطائرة الألمانية التابعة لشركة “جيرمان وينغز” أدركوا تماما أن الطائرة ستتحطم وصرخوا “يا الله” قبل التحطم.

وقالت باري ماتش على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إنه في هذا التسجيل “يمكن سماع صراخ +يا الله+ بلغات عدة”. وأكدت المجلة أن لا شكوك لديها حول مصدر التسجيل وهو على الأرجح هاتف نقال.

وأضافت أن “المشهد سادته فوضى كبيرة لكن صراخ الركاب يظهر أنهم كانوا يدركون تماما ماذا سيحصل. في النهاية، بعد اصطدام أقوى تتصاعد الصرخات ثم ينتهي كل شيء”.

وتابعت أنه في التسجيل نفسه “نسمع أيضا، 3 مرات على الأقل، صوت ضربات معدنية توحي أن الطيار يحاول فتح باب مقصورة القيادة بواسطة جسم ثقيل”، الأمر الذي اكدته تسجيلات الصندوق الأسود.

وأسفر تحطم الطائرة الألمانية في جبال الألب الفرنسية عن مقتل 150 شخصًا. ويشتبه بأن مساعد الطيار هو من تسبب بالحادث.

أ ف ب