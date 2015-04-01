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وزير التعليم : نُشيد بمبادرة جامعة القاهرة لتصنيع 2000 تخته مدرسية

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وزير التعليم : نُشيد بمبادرة جامعة القاهرة لتصنيع 2000 تخته مدرسية وزير التعليم : نُشيد بمبادرة جامعة القاهرة لتصنيع 2000 تخته مدرسية

وزارة-التربية-والتعليم

شهد محب الرافعي وزير التربية والتعليم أمس الثلاثاء، احتفالية تسليم الدفعة الأولى من التخت المدرسية المهداة من جامعة القاهرة إلى مدارس الجيزة، وذلك بمقر كلية الزراعة.

وقدم الوزير، في بداية كلمته، الشكر لجامعة القاهرة والعاملين بها، وكذا العاملين والفنيين بكلية الزراعة، مشيرا الى أنهم قاموا بتصنيع مقاعد لأبنائنا على سبيل الإهداء لوزارة التربية والتعليم.

وقال: “نعم التعاون، وهو ليس بجديد على جامعة القاهرة، وكل ما كان يقدم منها يعتبر علامة بارزة في تاريخها، إننا نطمح الى مزيد منها “.

وأضاف الرافعي :” أنه على مستوى تدريب المعلمين، يوجد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يستطيعون المشاركة في تدريب المعلمين، بالإضافة الى مشاركة الجامعة في مشروع محو الأمية ” ، لافتًا الى أن مبادرة تصنيع 2000 تختة مدرسية يعد باكورة المبادرات المجتمعية للجامعة ” .

أ ش أ

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