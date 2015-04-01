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شكرى : عودة السفير المصرى لقطر خاضع للمداولة

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شكرى : عودة السفير المصرى لقطر خاضع للمداولة شكرى : عودة السفير المصرى لقطر خاضع للمداولة

سامح شكرى وزير الخارجية

صرح وزير الخارجية سامح شكري، إن عودة السفير المصري إلى الدوحة ردًا على خطوة إعادة قطر سفيرها للقاهرة، هي “أمر يتم تداوله وتقديره وفقًا للاعتبارات والتقديرات السياسية من قبل الدولة”.

وأضاف شكري، في تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، أن “زيارة الرئيس عبد الفتاح المرتقبة إلى ألمانيا لم يتحدد موعدها بعد”.

وتابع أن «عاصفة الحزم» يتم متابعتها يوميا من جانب المؤسسة العسكرية التي تشارك في هذه الأعمال وتنسق مع المملكة العربية وباقي دول الائتلاف على المستويين العسكري والسياسي.

وردا على سؤال حول اعتبار إيران «عاصفة الحزم» خطأ استراتيجي من جانب والسعودية، قال شكري: “أرى أن دول الائتلاف العربي تقدر تماما ما يخدم مصلحة الأمن القومي العربي، وهي المعنية بهذا الموضوع لأن هذا أمر مرتبط بنا كدول عربية، ويتم التعامل معه في هذا الإطار، ونتصور أن التدخلات الخارجية على مدى العقدين الماضيين كان لها بالغ الأثر السلبي على الأمن القومي العربي، ويجب أن يتم تجنب ذلك”.

(ا ش ا)

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