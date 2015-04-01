وزير الخارجية اليمنى : نطلب الدعم البرى ..ونطمح للأنضمام “للتعاون الخليجى”

طالب وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، بدعم بري عربي في أسرع وقت ممكن، قائلا: «إنهم حصولوا على رد إيجابي من قوات التحالف العربي حول طلب بهذا الشأن».

فى الوقت نفسه، كشف «ياسين»، في حوار مع قناة العربية الحدث، أن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيقدم رسميا خلال أيام طلبا بانضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذا الطلب هو لمواجهة التمدد الإيراني».

وإتهم الوزير اليمني، قوات الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، بقصف مخيم اللاجئين شمالي صنعاء، الذي راح ضحيته العشرات، مؤكدًا أن «معظم الضربات التي تصيب المدنيين تأتي من الحوثيين وقوات صالح».

من ناحية أخرى، نقلت “قناة العربية” عن وزير الخارجية اليمني، تأكيده لما تم تداوله حول دور قائد الحرس الثوري الإيراني في اليمن، حيث قال: إن “قاسم سليماني موجود فعليا في اليمن”، مضيفا أن “التدخل الإيراني في اليمن ورطنا بالكثير من المشاكل”.

وقال: إن “إيران أحبطت من القوة العربية الجبارة التي بدأت في وقت لم تتوقع فيه مثل هذا الإجماع العربي”.

وكان قد سبق لوزير الخارجية اليمني أن كشف في تصريحات صحافية عن وجود مجموعات كبيرة من الحرس الثوري الإيراني كانت تعمل في السابق متخفية في اليمن، وقال: “إنهم بدأوا بالظهور والعمل العلني”.

ا ش ا