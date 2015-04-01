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"الجمعية الشرعية": حصلنا على ترخيص من "التضامن" بجمع 50 مليون جنيه

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"الجمعية الشرعية": حصلنا على ترخيص من "التضامن" بجمع 50 مليون جنيه "الجمعية الشرعية": حصلنا على ترخيص من "التضامن" بجمع 50 مليون جنيه
قال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن الجمعية حصلت على "ترخيص جمع أموال" من وزارة التضامن الاجتماعى عن طريق الإيصالات غير محددة القيمة، لمدة عام كامل بداية من 1/4/2015 إلى 30/3/2016.

وأكد الأمين العام، فى تصريحات له، أن حصول الجمعية الشرعية على هذا الترخيص يعد دليلا واضحا على ثقة مؤسسات الدولة المختلفة فى منهج الجمعية الشرعية ونشاطاتها.

وأضاف: "سنبدأ حملة ضخمة لجمع 50 مليون جنيه لتمويل مشروعاتنا الطبية، ابتداء من 1/4/2015، وسنحدد أرقاماً حسابية بالبنوك مخصصة لهذا الغرض، سيتم الإعلان عنها مع مجموعة إجراءات أخرى للتواصل مع الجماهير".

وأوضح الأمين العام، أن جمع الأموال سيكون عن طريق الإيصالات مسلسلة ومرقمة من 1 : 50000؛ التزاماً بنص تصريح وزارة التضامن الاجتماعى، مضيفا: "نحن نتبع كامل الشفافية فى تعاملنا سواء مع مؤسسات الدولة أو مع الجماهير التى تولينا ثقتها ودعمها؛ ولذا ستثبت الإيصالات فى دفاتر بأرقام مسلسلة يوضع غلاف كل دفتر عدد ما به من إيصالات، ويوضع على كل إيصال صورته اسم الجمعية ورقم قيدها ورقم الترخيص وتاريخ البدء ونهايته، ثم تقوم الجمعية بتسليم الإيصالات لجهات التوزيع بموجب محضر تسليم وتسلم، إضافة إلى ختم الإيصالات على الوجه بخاتم الإدارة المركزية للجمعيات "جمع مال" ومن الخلف بخاتم الجمعية ويحرر محضرا بذلك".


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