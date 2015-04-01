راؤول: عدم فوزي بالكرة الذهبية لا يمثل لي مشكلة

(إفي): قال مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق ولاعب نادي نيويورك كوزموس الأمريكي لكرة القدم راؤول جونزاليس، إن عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية طوال مسيرته الطويلة لا يمثل أي مشكلة.

وقال اللاعب في حوار ستنشره مجلة (بانينكا) الإسبانية الرياضية قريبا، وكشف عن أجزاء منه اليوم الثلاثاء، إن المدافع الإيطالي المعتزل باولو مالديني كان بمثابة قدوة بالنسبة له.

وصرح راؤول "لقد كان مرجعية بالنسبة لي، إنه نموذج للأناقة سواء في الانتصارات أو الهزائم"، مشيرا إلى أن اللاعبين الشباب يجب عليهم "احترام الغير"، وأن يضعوا نصب أعينهم "أسماء مثل شابي وإنيستا، وطريقة تعاملهما مع الكرة".

ولم يبخل المهاجم المخضرم على زميله السابق في الريال سرخيو راموس بالإشادة حيث اعتبر أنه "يحمل الفريق فوق ظهره"، حيث تابع "لديه شخصية وطاقة وتأثير وبنيان استثنائي، إنه لاعب جيد للغاية".

وبخصوص عدم فوزه بالكرة الذهبية التي كان قريبا من التتويج بها عام 2000 قال "لقد خصصت كل حياتي لفعل ما أحب وهو لعب كرة القدم، في مرة جئت في المركز الثاني وأخرى في الثالث، الحقيقة أن هذا الأمر لا يهمني، الشيء الوحيد الواضح الآن هو أنه طالما استمر ميسي وكريستيانو في اللعبة فإنهما سيتبادلان الفوز بها".

وقال راؤول إنه لا يفهم مصطلح فريق "الجالاكتيكوس" الذي كان يطلق على الريال مع انضمام أسماء مثل لويس فيجو ورونالدو وزيدان وبيكهام حيث صرح: "بالنسبة لي لا يعني شيئا، إنه مصطلح لا أحبه، أنا أفضل كرة القدم الصافية وهذا المصطلح لا يشكل جزءا منها، بل يتعلق بشيء آخر".

وبخصوص إذا ما كان يفكر في اقتحام عالم التدريب صرح "أنا أرغب في هذا الأمر، إذا ما كنت مدربا سأنقل رغبتي للاعبين في تقديم كرة قدم تسلي الجمهور، لن أكون بعيدا عن فلسفة خورخي فالدانو أو فيسنتي ديل بوسكي".