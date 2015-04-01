دي خيا: كاسياس مازال الحارس الأساسي لإسبانيا

(إفي): قال حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني ديفيد دي خيا الذي لعب اليوم في مواجهة منتخب بلاده الودية مع هولندا بملعب أمستردام أرينا أن نظيره إيكر كاسياس لا يزال هو "الحارس الأساسي" للـ"ماتادور".

وقال دي خيا في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "في الوقت الحالي يوجد ثلاثة حراس وإيكر لا يزال هو الأساسي، المستقبل لا يعرفه أحد، هذا هو وقت التدريب جيدا واستغلال الفرص التي يمنحها المدرب، الواقع هو المهم".

وتذكر الحارس تجربته الأولى مع المنتخب الإسباني التي صاحبتها مرارة الخروج من المونديال العام الماضي "كنت محظوظا بالسفر للبرازيل، إنها ذكرى تمتزج فيها المرارة بالسعادة، كنت سعيدا لأنها كانت أول مرة لي في كأس العالم ولكن نتائجنا كانت للنسيان وفوق كل هذا تعرضت للإصابة هناك، المونديال بطولة صعبة، يجب أن تكون في قمة التركيز، وإلا ستتعرض للإقصاء".

وثمن دي خيا التطور الذي طرأ على مستواه في مانشستر يونايتد حيث تابع "كرة القدم الإنجليزية غيرتني كثيرا، لقد تطورت بدنيا وأصبحت أكثر تركيزا وتحسنت على كل الأصعدة، لقد وصلت هناك وأنا صغير للغاية وها قد مرت أربع سنوات، تقييمي للأمر ايجابي للغاية".

وبخصوص الحارس الاحتياطي الجديد لمان يونايتد، مواطنه فيكتور فالديس صرح "أنا سعيد للغاية، العمل معه شيء جيد ويساهم في التعلم، ليس فقط كحارس بل بخبراته الكثيرة المهنية والشخصية، إنه شخص مباشر وشخصيته قوية ويقدم المساعدة والنصح".

وبخصوص منتخب إسبانيا قال "الفريق عازم بشكل كبير على إسعاد الجماهير عن طريق اللعب الجميل والكثير من الأهداف".