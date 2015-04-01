هوميلز: وعدي لفيرجسون مجرد رد مهذب

نفى ماتس هوميلز لاعب بروسيا دورتموند ما تردد في الصحافة الإنجليزية عن وعده للسير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بالانتقال للفريق حال رحيله عن ناديه.

هوميلز أكد في تصريحات سابقة نيته مغادرة دورتموند بنهاية الموسم الجاري بغض النظر عن نجاح الفريق في الوصول لدوري أبطال أوروبا من عدمه.

صحيفة "ديلي ميل" نشرت تقريرا أكدت فيه أن اللاعب الألماني وعد السير أليكس فيرجسون قبل ثلاث سنوات بالانتقال إلى مانشستر يونايتد حال رغبته بالرحيل عن دورتموند.

وأوضح التقرير أن فيرجسون حينما سافر لمتابعة نهائي كأس ألمانيا قبل ثلاث سنوات كان يرغب في ضم هوميلز، شينجي كاجاوا، وروبرت ليفاندوفسكي.

لكن إدارة دورتموند سمحت برحيل اللاعب الياباني، ورفضت الاستغناء مطلقا عن نظيره الألماني والبولندي، وهو ما دفع هوميلز بوعد فيرجسون بالانضمام لليونايتد مستقبلا.

وأفاد التقرير بأن النادي الألماني سوف يطلب الحصول على 36 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن هوميلز، ولكن ذلك لن يمنع لويس فان جال المدير الفني ليونايتد من الضغط على إدارة ناديه للموافقة على ذلك المبلغ.

لكن هوميلز لجأ لصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رد على ذلك التقرير قائلا:"للتوضيح فقط، هذا الوعد مجرد حديث وهمي، وكان مجرد طريقة مهذبة للرد على حديث دار حينها".