بالفيديو - إيطاليا وإنجلترا يتعادلان في مباراة ودية مثيرة

(إفي): انتهت المباراة الودية المثيرة بين إيطاليا وإنجلترا في ملعب يوفنتوس بتورين مساء الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكانت إيطاليا هي الأفضل بعدما قدمت شوطا أول متميزا، لكنها تراجعت في الشوط الثاني لتسمح لـ"الأسود الثلاثة" بالعودة في النتيجة والتعادل ليمنعوا تكرار خسارتهم أمام "الآتزوري" مثلما حدث في مونديال البرازيل 1-2 بدور المجموعات.

وكان أبناء المدرب انطونيو كونتي يرغبون في تناسي تعادلهم امام بلغاريا 2-2 في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 السبت الماضي، بفوز على إنجلترا وسط جماهيرهم، وضغطوا كثيرا على منتخب المدرب روي هودجسون، ليخلقوا العديد من الفرص لكن دون فعالية في اللمسة الأخيرة.

ونجحت إيطاليا أخيرا في التقدم (ق29) عبر جرازيانو بيلي لاعب ساوثامبتون بالرأس من عرضية مررها له جيورجيو كيليني من الجانب الأيسر.

لكن تراخي الأداء منح الفرصة للإنجليز للعودة بالنتيجة في الشوط الثاني، حيث أدرك اندروس تاونسيند لاعب توتنهام التعادل (ق79) بعد عدة محاولات، من تسديدة قوية على حافة المنطقة، لتهز شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

شاهد هدفي المباراة