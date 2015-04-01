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ضبط 103 مطلوبين من المحكوم عليهم و 305 مخالفات مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 103 مطلوبين من المحكوم عليهم و 305 مخالفات مرورية فى شمال سيناء ضبط 103 مطلوبين من المحكوم عليهم و 305 مخالفات مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام .. تم ضبط 103 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة إضافة إلى ضبط وتحرير 305 مخالفات مرورية متنوعة .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أنه تم ضبط 103 أشخاص من المتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة من بينهم المحكوم عليه : عمر ى . س . ع . س ( مواليد 23/8/1983 ) بدون عمل ومقيم في حى الصفا برفح والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية جنايات ( سرقه بالإكراه ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، والمحكوم عليه : إبراهيم ع . م . م . ز ( مواليد 1 / 12 / 1985 ) بدون عمل ومقيم بجوار محطة بنزين قطامش بدائرة قسم ثالث العريش والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية جنايات ( مخدرات ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات .. الى جانب 57 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى ، 20 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، 7 محكومين عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية ، 12 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات المستأنفة ، و 5 محكومين عليهم في قضايا جنح المخالفات .

ومن جهة أخرى في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 305 مخالفات مرورية متنوعة، حيث تم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .
> أ ش ا

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