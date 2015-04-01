جاكوب زوما يشيد بجهود الجزائر لتعزيز السلم والامن فى افريقيا

اكد رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما مساء أمس الثلاثاء أن الجزائر شريك استراتيجى لجنوب افريقيا فى منطقة شمال افريقيا مشيرا إلى الطابع التاريخى للعلاقات التى تربط البلدين والشعبين والتى تعود إلى فترة كفاح الشعوب من أجل التحرر من الاستعمار والفصل العنصرى …. جاء ذلك فى تصريح أدلى به زوما اليوم عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة .

وأوضح زوما أن الجزائر وجنوب أفريقيا التزمتا بالحفاظ على علاقاتهما وتعميقها من خلال تصور مشترك من أجل قارة يسودها السلم والرقى سعيا لوضع نظام عالمى أكثر إنصافا وعدلا .. مشيرا إلى أن محادثاته مع الرئيس بوتفليقة كانت بناءة للغاية وتناولت العديد من المسائل الإقليمية والدولية .

وأشاد جاكوب زوما ـ فى هذا الصدد ـ بمبادرات الرئيس بوتفليقة والجزائر الرامية إلى تعزيز السلم و الأمن فى المنطقة وكذا بإلتزام الجزائر بمواصلة وساطتها بمالى وليبيا … وقال إن الجزائر وجنوب افريقيا جددتا إدانتهما لكل أشكال الإرهاب .. مشدد ا على ضرورة مواصلة التعاون في مجال مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان.

من جهة أخرى و بمناسبة الذكرى ال70 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة تبادل الرئيسان وجهات نظرهما حول عملية إصلاح المنظومة الأممية و اتفقا على مواصلة مشاورتهما على مستوى الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقى من أجل وضع نظام حكامة عالمى أكثر ديمقراطية و إنصافا .

وحول العلاقات الثنائية ، أكد زوما أن جنوب افريقيا والجزائر تعملان من أجل أن تنعكس العلاقات السياسية الثنائية على المجالين الإقتصادى والتجارى مشيرا ـ فى هذا الصدد ـ إلى أن هناك فرصا متعددة لتعزيز العلاقات التجارية و الإستثمار بين البلدين .

و أضاف رئيس جنوب افريقيا أن مسئولى البلدين اتفقا على تنظيم لقاءات ومباحثات منتظمة حول المسائل ذات الإهتمام المشترك، معربا عن ارتياحه لنتائج التعاون فى عدة مجالات لا سيما العلوم و التكنولوجيات و الفنون و الثقافة و الدفاع و الأمن.

وكان الرئيسان الجزائرى والجنوب افريقى قد عقدا لقاء منفردا ثم توسعت المحادثات لتشمل من الجانب الجزائرى : رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.

كما اجرى الرئيس جاكوب زوما محادثات مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء عبد المالك سلال .

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