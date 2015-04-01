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السبت.. "الأورمان" تحتفل بـ350 يتيما وزفاف 20 عروسا بحضور محافظ كفر الشيخ

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السبت.. "الأورمان" تحتفل بـ350 يتيما وزفاف 20 عروسا بحضور محافظ كفر الشيخ السبت.. "الأورمان" تحتفل بـ350 يتيما وزفاف 20 عروسا بحضور محافظ كفر الشيخ
أكد محمد عزت المنسق الإعلامى لجمعية الأورمان فى كفر الشيخ، أن الجمعية ستحتفل بيوم اليتيم، فى الساحة الرياضية للقوات المسلحة، بمدينة كفر الشيخ، السبت المقبل، بحضور الدكتور أسامة عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ورؤساء القطاعات الخدمية.

وأضاف عزت أن 350 طفلا يتيما سيشاركون فى الاحتفالية، إضافة إلى افتتاح معرض للملابس، كما سيتم الاحتفال بزفاف 20 عروسا، وتسليم 3 آلاف جنيه لكل زوجين، كما سيتم تكريم 15 طفلًا من حفظة القرآن الكريم، وكذلك تكريم 20 طفلا من المتفوقين علميا.

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