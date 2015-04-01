الأمن يضبط عاطلين بحوزتهما فردى خرطوش و13 طلقة نارية بالنزهة وعين شمس

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بالقاهرة من القبض على "السيد.ع.ا" 19 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 مم، وطلقة من العيار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3000 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية أخرى من مباحث قسم شرطة عين شمس من القبض على "نبيل.ع.ع" 40 سنة عاطل، وبحوزته سلاح ناري" فرد خرطوش عيار 12 مم و12 طلقة من العيار، 730 قرص مخدر، وسلاح ابيض "مطوه قرن غزال"، ومبلغ مالي، بقصد الاتجار، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3396 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.