القبض على صاحب مخبز وبحوزته 332 ورقة دولار مقلّدة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، ومفادها قيام صاحب مخبز بترويج عملات مالية أجنبية مقلدة مقابل مبالغ مالية.

كان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبدالعظيم مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط صاحب مخبز بحوزته دولارات مقلده بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج والنقيب محمد الضبع معاون مباحث القسم.

وقد تمكن فريق البحث من القبض على جمال ع ع إ 55 عاما صاحب مخبز ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة القسم لقيامه بترويج عملات مالية أجنبية " دولار " مقابل ثمن زهيد ويشتبه أن تكون مقلدة وبحيازته عدد "332" ورقة فئة المائة دولار يشتبه أن تكون مقلدة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 1232 إدارى القسم لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم وعرضه رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساته وإرسال حرز المضبوطات لقسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان عما إذا كانت العملات الأجنبية المضبوطة مقلدة من عدمه وتقديم تقرير مفصل بذلك.