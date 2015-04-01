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ليبيا: 9 مليارات دينار أرسلت لسفاراتنا بالخارج لعلاج جرحى ثورة 17 فبراير

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ليبيا: 9 مليارات دينار أرسلت لسفاراتنا بالخارج لعلاج جرحى ثورة 17 فبراير ليبيا: 9 مليارات دينار أرسلت لسفاراتنا بالخارج لعلاج جرحى ثورة 17 فبراير
قال عبد المنعم بوحسن، رئيس لجنة الجرحى و الشهداء و المفقودين بمجلس النواب الليبى، إن المبالغ المالية التى أرسلت إلى السفارات فى الخارج لعلاج جرحى ثورة السابع عشر من فبراير 2011 ، بلغت 9 مليارات دينار ليبى.

وأضاف بوحسن فى تصريح صحفى أمس، "أن اللجان التى تم اعتمادها فى تلك الفترة قامت بإختلاس هذه الأموال" ، لافتا أن لجنة الجرحى و الشهداء والمفقودين فى مجلس النواب تقوم الأن بتقليص عدد السفارات فى الخارج المختصة بالعلاج و إلغاء كل لجان العلاج بالخارج.

وأوضح رئيس اللجنة، أن لجنة الجرحى فى مجلس النواب عندما استلمت وجدت تلاعبا كبيرا بأموال الجرحى فى الخارج لدرجة وصولهم إلى غسيل الأموال بين السفارات و نقل العلاج من سفارة إلى أخرى و التنسيق للعلاج فى الفترة المقبلة.
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