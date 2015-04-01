"سفينة نوح" يبدأ في لبنان مع باسل خياط

بدأت في لبنان وتحديداً في مدينة جبيل عمليّات تصوير المسلسل السوري الجديد "سفينة نوح" للمخرج حاتم علي عن نص للكاتب رافي وهبي، والعمل مأخوذ عن رواية "العراب" لماريو بوزو.

ويقع العمل في 120 حلقة، وتنتجه شركة "كلاكيت" وجمعت المشاهد كلّ من باسل خياط ودانا مارديني وناندا محمد.

من جهة آخرى، تزامن تصوير هذا العمل مع مسلسل "العرّاب" للمخرج المثنى الصبح المقتبس أيضاً عن نفس الرواية، ليشهد الموسم الدرامي السوري المقبل عملين مأخوذين عن نفس الرواية.

وكتب سيناريو مسلسل "العراب" حازم سليمان، وسيقع العمل في 60 حلقة، ومن إنتاج شركة "سما الفن"، ويلعب أدوار البطولة سلوم حداد، وعابد فهد، وقصي خولي، وعبد المنعم عمايري، وسلافة معمار، ونسرين طافش.

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