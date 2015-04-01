أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

اميتاب باتشان في مصر للمرة الرابعة

Google+ Print

الأربعاء 01-04-2015 01:04

القاهرة ـ أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي وشريف عبد ربه

حرص النجم البوليوودي Amitabh Bachchan على قبول دعوة السفير الهندي في لافتتاح مهرجان الهند على ضفاف النيل.

وبهذه المناسبة عقد النجم مؤتمراً صحفياً حظي بتغطية إعلامية مكثفة، تحدث خلاله عن مدى عشقه لمصر "وأنها المرة الرابعة التي يأتي لزيارتها"، واستعان بالمقولة الشهيرة بأن من يشرب من مياه النيل لابد أن يعود لها مرة أخرى.

وقال Bachchan: لا أدري سر الحب الرهيب بيني وبين الشعب المصري الذي أجده في تزايد مستمر مع كل زيارة لي إلى البلاد.

كما حرص نجم بوليوود الأول على توجيه رسالة لكل الشعب الهندي بأن مصر آمنة وعلي الجميع زيارتها خاصة "أن الشعب المصري يكن كل محبة للهنود".

وخلال المؤتمر قدم أحد الحاضرين هدية للنجم، وهي عبارة عن صورة رسمها له، كما تسلّم علم مصر.

حضر المؤتمر السفير الهندي نفديب سورى ووزير السياحة خالد رامي.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

قصة «العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة