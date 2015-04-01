اميتاب باتشان في مصر للمرة الرابعة

القاهرة ـ أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي وشريف عبد ربه

حرص النجم البوليوودي Amitabh Bachchan على قبول دعوة السفير الهندي في مصر لافتتاح مهرجان الهند على ضفاف النيل.

وبهذه المناسبة عقد النجم مؤتمراً صحفياً حظي بتغطية إعلامية مكثفة، تحدث خلاله عن مدى عشقه لمصر "وأنها المرة الرابعة التي يأتي لزيارتها"، واستعان بالمقولة الشهيرة بأن من يشرب من مياه النيل لابد أن يعود لها مرة أخرى.

وقال Bachchan: لا أدري سر الحب الرهيب بيني وبين الشعب المصري الذي أجده في تزايد مستمر مع كل زيارة لي إلى البلاد.

كما حرص نجم بوليوود الأول على توجيه رسالة لكل الشعب الهندي بأن مصر آمنة وعلي الجميع زيارتها خاصة "أن الشعب المصري يكن كل محبة للهنود".

وخلال المؤتمر قدم أحد الحاضرين هدية للنجم، وهي عبارة عن صورة رسمها له، كما تسلّم علم مصر.

حضر المؤتمر السفير الهندي نفديب سورى ووزير السياحة خالد رامي.