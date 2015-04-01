البوريقي يغني لـ"سيدتي" في الرباط

حضر الفنان مراد البوريقي متطوعاً حفل "سيدتي" لتكريم الأمهات الذي نظمته "سيدتي" بتعاون مع منتدى الزهراء في الرباط، وعبّر البوريقي عن سعادته بالمشاركة منوهاً بمبادرة "سيدتي" للاحتفاء بعيد الأمهات.

وخلال الحفل، غنّى مراد للحضور موال "قل للمليحة"، حيث قدمه كعربون محبة للحاضرين، كما أدّى أغنيته الشهيرة "يا سيدتي" التي أبانت على تمكنّه من الطرب الأصيل الذي تميّز به منذ ظهوره الأول في برنامج "ذي فويس".

وحضر البوريقي برفقة والديه و خالته احتفالاً بعيد أمهات مغربيات مكافحات.

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