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الجزائر : القوة العربية المشتركة طرحت كوسيلة لتعزيز الأمن العربى المشترك

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الجزائر : القوة العربية المشتركة طرحت كوسيلة لتعزيز الأمن العربى المشترك الجزائر : القوة العربية المشتركة طرحت كوسيلة لتعزيز الأمن العربى المشترك

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة خلال القمة العربية ال26 بشرم الشيخ حظيت بقبول كل الأعضاء مما سمح بالمصادقة عليها بالإجماع.

وأوضح وزير خارجية الجزائر، في حديث إذاعي مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم التعبير عن موقف الجزائر من خلال تعديلات حظيت كلها بالقبول ما جعل النص أكثر واقعية وأكثر مسؤولية ومطابقة مع واقع العالم العربي.

وقال لعمامرة أنه “تم تقديم القوة العربية على أنها وسيلة لتعزيز الأمن العربي المشترك وبما أن البلد المضيف سعى لان تكون أحد النتائج الهامة للقمة الـ26 التي وافقت الذكرى الـ70 لتأسيس الجامعة العربية فإن الجزائر سعت مع إخوانها المصريين ومع بلدان أخرى إلى جعل الاقتراح واقعيا يمكن مقارنته تقنيا بالقوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات التابعة للاتحاد الأفريقي وإلى أن تكون مبادرة تخضع في هذه المرحلة لاتفاق مبدأي لاسيما وأنه تقرر إجراء دراسة معمقة”.

وأضاف أن هذه التعديلات سمحت بتوحيد توافق الأطراف العربية حول هذه المسألة وبالتالي المساهمة في إنجاح القمة العربية الأخيرة .. مشيرا إلى أن القوة العربية المشتركة فكرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بضعة أشهر أي بمعزل عن الوضع الذي تطور منذ ذلك الحين في اليمن أو الوضع في ليبيا.

وأوضح أن المشاركة في القوة طوعية وغير إجبارية وسيقوم كل بلد مدعو أو يؤيد تشكيل هذه القوة بتحديد شروط مساهمته ومشاركته، منوها إلى أن هذه الدراسة المعمقة ستقوم بها مجموعة رفيعة المستوى تضم خبراء عسكريين ومدنيين تحت إشراف قادة أركان الجيش للقوات المسلحة للدول العربية.

وأشار وزير خارجية الجزائر إلى أن نتائج الدراسة ستقدم لمجلس الدفاع العربي المشترك المكون من وزراء الدفاع ووزراء الشؤون الخارجية الذين سيقدمون نتائجهم وتوصياتهم خلال القمة المقبلة.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أوضح لعمامرة أن الجزائر تؤمن بالحلول السلمية والسياسية للأزمات التى تشهدها العديد من البلدان العربية والإفريقية معربا عن الأمل في أن يحين وقت الحوار في أقرب وقت ممكن ويتحمل اليمنيون مرة أخرى مسؤوليتهم ليتمكنوا من التشييد على مكاسب الحوار والمضي قدما بالمصالحة وتعزيز الدساتير الديمقراطية اليمنية و إخراج اليمن من هذه المحنة بأمة يمنية أكثر تماسكا و متشبثة بوحدتها الوطنية و الترابية.
> أ ش أ

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