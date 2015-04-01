أربعينية تصبح أمّاً بعد 18 عاماً من الحرمان بمستشفى الحبيب بالقصيم

تمكن استشاريو النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم من علاج مريضة تبلغ من العمر 42 عاماً تعاني من العقم بعد حرمان من الأمومة دام 18 عاما. ذكر ذلك الدكتور سامر العلان استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب الحاصل على الزمالة في الأمراض النسائية وأمراض الخصوبة وعلاج العقم من جامعة Bristol البريطانية والدبلومة الفرنسية في جراحة المناظير النسائية من جامعة Clermont-Ferrand الفرنسية.

وأضاف الدكتور العلان بأن المريضة حاولت العلاج في أكثر من مستشفى داخل وخارج المملكة ولكن دون جدوى مخلفةً وراءها 11 تجربة لم تكلل بالنجاح في الحمل والإنجاب، ولكن بتوفيق الله لم تشعر المريضة باليأس إذ قامت بزيارة لمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم وعرض حالتها المرضية علينا.

مفيداً بأنه فور وصول المريضة للمستشفى تم عمل الفحص السريري ومن ثم إخضاعها لبعض الفحوصات المتخصصة والدقيقة ودراسة وضعها الصحي وتقييم الحالة بالإضافة إلى عمل منظار رحمي استكشافي.

وأوضح د. العلان بأنه بعد الاطلاع على كافة النتائج تبين وجود مؤشرات إيجابية للحمل ولله الحمد، حيث تم دراسة الأجنة وراثيا عبر تقنية ال (PGD) لكشف التشوهات الصبغية الشائعة ونقل الأجنة السليمة صبغياً إلى الرحم وبتقنية أطفال الأنابيب. مبشراً بأن العملية تمت بنجاح ولله الحمد حيث أكدت النتائج وجود حمل مع تقديم كافة الاستشارات الطبية ومتابعة المريضة حتى الولادة.

وفي الختام قال الدكتور سامر العلان إن المريضة قد أنجبت طفلاً وحالته الصحية جيدة ولله الحمد. مؤكدا على أن توافر التقنيات الحديثة والكفاءات الطبية المؤهلة بعد توفيق الله كان لها الأثر البالغ في النجاحات التي حققتها وحدة علاج العقم والمساعدة على الإنجاب.