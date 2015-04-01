العمري: «الصحة» تنسّق لإطلاق برنامج للكشف المبكر عن سرطان القولون

كشفت وزارة الصحة عن أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً في المملكة بنسبة 15% من المصابين، يليه سرطان القولون بنسبة 10.4% من المصابين بالمرض. وقال مدير برنامج مكافحة السرطان بوزارة الصحة الدكتور فهد العمري إن الوزارة تنسق برنامجا خاصا لمكافحة سرطان القولون على غرار برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتكثيف التوعية من خلال إقامة حملات للتعريف بمخاطر مرض السرطان، ووسائل الحد من الإصابة به.

إلى ذلك اختتمت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السرطان بإقامة معرضها التوعوي في بانوراما مول بالرياض بعد سلسلة من الفعاليات التي تم إنجازها في مناطق المملكة. وشملت فعاليات المعرض أركانًا للتوعية، وتقديم إرشادات حول العلامات الأولية لاحتمالات الإصابة بمرض السرطان، وتأكيد أهمية الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض لما لذلك من اثر بالغ الأهمية في العلاج.

كما شهد المعرض ركناً للتعريف بفيروس "كورونا" وطرق الوقاية منه والتصرف السليم في حالة الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بالمرض. وتفاعل زوار المهرجان مع الأنشطة التي اشتملت على جوانب توعوية مهمة ومعلومات عن كيفية احتساب الكميات الغذائية والسعرات الحرارية في الأطعمة المختلفة، وعرض لأهمية الغذاء المتوازن في الوقاية من الأمراض.

وأكد الدكتور فهد العمري أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالصحة في مكافحة مرض السرطان. ونوّه بأهمية الكشف المبكر، مشيراً إلى أن العيادات المتنقلة تعد من الوسائل الفاعلة في هذا الشأن.

وأعرب عن شكره لكل من دعم الفعالية ممثلين بوكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد ووكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد بن سليمان والدكتور محمد صعيدي المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الامراض الوراثية والمزمنة. كما شكر الجهات التي تعاونت لانجاح الفعالية، وهي شركة فايزر ومجموعة الحكير وإدارة بانوراما مول وشركة أوك.