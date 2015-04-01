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تعليم الباحة يوجه باستغلال المناشط المدرسية في دعم «عاصفة الحزم»

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تعليم الباحة يوجه باستغلال المناشط المدرسية في دعم «عاصفة الحزم» تعليم الباحة يوجه باستغلال المناشط المدرسية في دعم «عاصفة الحزم»
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سعيد مخايش

الباحة - عبدالرحمن الغامدي

    وجه مدير عام التعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش جميع مدارس المنطقة العمل على مواصلة تفعيل الدور التربوي للمدرسة واستثمار المناشط الطلابية المتنوعة في تعزيز تلك القيم المرتكزة على ثوابت وقيم ديننا الحنيف، وذلك من خلال توظيف برامج الإذاعة المدرسية وتفعيل حصص النشاط الطلابي بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة، واستثمار الشواهد الوطنية المتمثلة في المواقف البطولية التي يسطرها أبناء الوطن الغالي للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من خلال (عاصفة الحزم). كما وجه مخايش باستحضار المراحل الخالدة في مسيرة البناء المباركة لهذا الوطن الغالي والتي أسس لها موحد هذا الكيان الشامخ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه" ومن بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله "، مؤكداً على أهمية إشراك أبناء الجنود البواسل المشاركين في الدفاع عن أمن الوطن من خلال (عاصفة الحزم) في تجسيد الواجبات الوطنية في دفاعهم عن الوطن وأبنائه والإشادة بما يقدمونه من تضحيات للذود عن حماه.

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