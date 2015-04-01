قائد القيادة المركزية الأمريكية يهنىء وزير الدفاع العراقي بدحر “داعش” في تكريت

تلقى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اتصالًا هاتفيًا مساء أمس الثلاثاء من قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال لويد أوستن.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن أوستن هنأ العبيدي، خلال الاتصال، بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية على تنظيم(داعش) الإرهابي من خلال دحرها وطردها من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات العراقية المشتركة وصلت إلى مركز مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وحررت الجانبين الجنوبي والغربي من المدينة وتتحرك للسيطرة على كامل المدينة.

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