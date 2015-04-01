محمد بن سلمان يناقش مع وزير الدفاع الباكستاني المشاركة العسكرية في «عاصفة الحزم»

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رسالتين من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والثانية لسموه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس سمو وزير الدفاع مع وزير الدولة مدير عام مكتب رئيس الجمهورية السودانية الفريق طه عثمان أحمد الحسين.

وجرى خلال الاجتماع بحث المشاركة العسكرية للجمهورية السودانية في تحالف "عاصفة الحزم" الذي تقوده المملكة العربية السعودية تلبية لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لتخليص بلاده من التمرد الحوثي والداعمين له، وعودة الشرعية والاستقرار في بلاده.

من جهة أخرى، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع خوجه محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاركة العسكرية للجمهورية الباكستانية في تحالف عاصفة الحزم التي تقود عملياتها المملكة العربية السعودية استجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لتخليص بلاده من التمرد الحوثي الإرهابي الذي يعبث بمقدرات اليمن، والعمل على تعزيز الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية واستقلالها وسيادتها.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى وقائد القوات البرية الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي وقائد القوات البحرية الفريق ركن عبدالله بن سلطان السلطان وقائد القوات الجوية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان.

فيما حضر من الجانب الباكستاني مستشار دولة رئيس الوزراء للأمن القومي والشؤون الخارجية سرتاج عزيز ورئيس أركان القوات البرية الفريق اشفاق نديم أحمد ونائب رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء محمد مجاهد حسين ونائب رئيس هيئة عمليات القوات البحرية اللواء كليم شوكت وسفير باكستان لدى المملكة منظور الحق والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة طاهر قلزار ملك.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خوجه محمد آصف قد وصل الرياض أمس، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وعدد من المسؤولين.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، أمس رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار تحالف "عاصفة الحزم" الذي تقوده المملكة العربية السعودية تلبية لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لتخليص بلاده من الجماعات الإرهابية المتطرفة بما فيها الميليشيات الحوثية ومن يقف خلفها، والعمل على عودة الاستقرار للجمهورية اليمنية والحفاظ على الشرعية فيها.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومعالي مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوزيف ويستفول وعدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالمملكة العقيد عباس داهوك.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، قائد الجيش الماليزي الفريق أول تان سري راجا، وجرى خلال الاستقبال بحث مشاركة ماليزيا في تحالف "عاصفة الحزم" الذي تقوده المملكة العربية السعودية استجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لتخليص بلاده من الإرهاب الحوثي والداعمين له، وعودة الشرعية والاستقرار في اليمن.

حضر الاستقبال معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومعالي مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى.