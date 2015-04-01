خادم الحرمين: بلادنا أمانة في أعناقنا جميعاً.. والقوات المسلحة يد واحدة

الرياض - عبدالله الحسني، واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة امس، أصحاب المعالي الوزراء، والقادة العسكريين السابقين، وأمراء الأفواج، ومشايخ القبائل وعددا من الأعيان والمواطنين.

وقال خادم الحرمين الشريفين: الحمد لله هذه البلاد أمنها واستقرارها جاء لأنها قامت وتعمل على كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الذي جمعكم كلكم، يداً واحدة على الخير والحق، الحمد لله، والقوات المسلحة كلها من أبنائكم وإخوانكم، وكلهم يد واحدة، وهذه البلاد التي كرمها الله عز وجل بهبوط الوحي فيها، وجعلها منطلق الإسلام، ورسول الله ونبيه، ومنطلق العروبة، هذه نعمة من الله ولكنها مسؤولية علينا نحن جميعا، وحدودها من كل جهة ومع كل اتجاه أمانة في أعناقنا كلنا، وكما ترون الاضطرابات في بعض الأماكن، ونرى وترون الأمن والاطمئنان في بلدنا.

من جهة أخرى رعى خادم الحرمين الشريفين مساء أمس حفل افتتاح معرض وندوات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» التي ينظمها أبناء وأحفاد الملك فهد -رحمه الله- بالتعاون مع «دارة الملك عبدالعزيز»، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقال -حفظه الله- خلال الحفل: «يشرفني في هذه الليلة أن أكون بينكم لنحتفي بوالدي الثاني فهد بن عبدالعزيز، لقد تربيت من صغري تحت ظله ورعايته، وأشكر أبناء الملك فهد الذين عملوا هذا الحفل وأقول إنني أعتز وأفتخر أن أكون أخًا للفهد».