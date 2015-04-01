البشير يؤكد دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والأمن بأفريقيا الوسطى

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والأمن في أفريقيا الوسطى.

جاء ذلك لدى تسلمه رسالة خطية من رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانزا، نقلها له وزير خارجية أفريقيا الوسطى توسان كونجودودو، مساء اليوم الثلاثاء ببيت الضيافة بالخرطوم بحضور علي كرتي وزير الخارجية السوداني.

وقال البشير، “إن السودان لن يألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه إحداث الاستقرار وتأمين الحدود بين البلدين، في إطار القوات المشتركة والتي يقوم السودان بدعمها لتأمين حركة المواطنين والتجارة”.

وتطرقت الرسالة الخطية إلى الأوضاع في أفريقيا الوسطى، بجانب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تطويرها إلى آفاق أفضل.

من جانبه، أكد وزير خارجية أفريقيا الوسطى، في تصريح عقب اللقاء، أنه أطلع البشير على تطورات الأوضاع في أفريقيا الوسطى والجهود التي بذلتها رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح أن الأوضاع بدأت في التحسن نتيجة للجهود المبذولة بجانب التحسن في معدل النمو .. مشيرا إلى أن هناك ترتيبات تجرى لعقد منبر بمشاركة أبناء أفريقيا الوسطى لبحث مستقبل البلاد.

أ ش أ