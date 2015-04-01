صحة دبي تستعرض برنامج جراحة المناظير النسائية

استعرضت هيئة الصحة بدبي، ضمن مشاركتها في معرض دبي للإنجازات الحكومية 2015م الخدمات المتميزة، التي تقدمها في مجال جراحة المناظير النسائية بمستشفى لطيفة كونه برنامجاً متكاملاً، تم اعتماده عالمياً عام 2014م من جمعية الجراحين الأميركية للمناظير النسائية كونه أول مركز امتياز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بعد استيفائه لكل معايير وشروط ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد.

وأوضحت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة أن البرنامج، الذي حصل خلال شهر أكتوبر الماضي على الامتياز من جمعية الجراحين الأميركية يركز على ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بالجوانب العلاجية والتدريبية والإدارية، وفق أعلى معايير الجودة والممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى لطيفة لتشمل كل الأمراض النسائية الحميدة والخبيثة.

منهج

وأكدت أهمية هذا البرنامج، الذي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطبيق منهج الابتكار في تقديم الخدمات الصحية لمحتاجيها من المرضى، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي يقوم به البرنامج في خفض نسبة المضاعفات الطبية لدى المرضى إلى أكثر من 60% مقارنة مع الجراحة المفتوحة، وتقليل فترة مكوث المريضة داخل المستشفى من 3-5 أيام سابقاً إلى يوم واحد أو أقل بعد تطبيق هذا البرنامج، وتقليل عدد أيام الإجازات المرضية من 4- 6أسابيع سابقاً إلى 2-4 أسابيع حالياً ما يسهم في تسريع عودة المريضة إلى حياتها الطبيعية وممارسة نشاطاتها اليومية الاعتيادية.

وقالت: إن مستشفى لطيفة يقوم وفقاً لهذا البرنامج بتقديم الخدمة على مدار الساعة، وهو الأمر الذي يدعم استراتيجية الهيئة لتحقيق حكومة المستقبل التي تعمل 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع.

وأشار الدكتور غسان لطفي استشاري ومدير برنامج جراحة النظير النسائية بمستشفى لطيفة إلى تزايد عدد الحالات المرضية التي راجعت المستشفى بعد تطبيق هذا البرنامج والتي تضاعفت إلى ثلاثة أضعاف عن السنوات السابقة لتطبيق البرنامج، الذي أسهم بتوفير الوقت والجهد والكلف المالية على المرضى والأطباء والمؤسسات الصحية بشكل عام.

أرقام

نوه غسان لطفي بارتفاع عدد عمليات جراحات المناظير النسائية من 183 عملية عام 2011م إلى 339 عملية عام 2014م بعد تطبيق هذا البرنامج، الذي استفاد منه خلال السنوات الثلاث الماضية «2012م-2014م» ما يقارب733 حالة مرضية بينها نحو 496 حالة مواطنة.