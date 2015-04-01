98 ٪ سعادة زوار معرض الإنجازات الحكومية

بلغت نسبة سعادة زوار الدورة الثالثة لمعرض دبي للإنجازات الحكومية خلال أول يومين من فعاليات المعرض 98 % ، من خلال استبيان أجراه فريق يتألف من 10 أشخاص من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، واستطلاع آراء الزوار والمشاركين عبر أجهزة ذكية «الآيباد»، وإتاحة كتابة تعليقات لمن يتم استطلاع رأيهم تظهر بشكل فوري على شاشة كبيرة ضمن المعرض.

وقال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لــ«البيان» تعليقاً على هذه النسبة، إنها جاءت طبيعية نظراً للخدمات المتميزة التي تقدمها دوائر حكومة دبي بصفة عامة، والدوائر المشاركة في المعرض والبالغ عددها 32 جهة حكومية بصفة خاصة، لافتاً إلى أن هذه النسبة تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الريادة وتحقيق الرقم واحد وإسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة وميسرة لجميع المتعاملين من قنوات عدة لإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الخدمة من أي مكان وفي أي زمان.

أجندة

وأضاف: يأتي تنظيم هذه الدورة من المعرض تحت شعار «حكومة محلية وإنجازات عالمية»، وتركز في أجندتها على الابتكار كعنصر رئيس في العمل الحكومي، تطبيقاً لتوجيهات حكومة دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 الخاصة بالتميز والتنافسية على الصعيد الدولي، خاصة وأن المعرض منصة تفاعلية لعرض الإنجازات الحكومية في إمارة دبي والتكامل فيما بينها لتعزيز رؤيتها بتقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين من مؤسسات وأفراد على حد سواء، تسهم في استفادة الجهات المشاركة والاطلاع على إنجازات الدوائر وتجاربها في التميز الحكومي.

وذكر الشيباني أن معرض الإنجازات الحكومية 2015 فتح مجالاً أوسع للمشاركات، بالإضافة إلى تنظيم جولات لوفود دولية من ملتقى الاستثمار السنوي 2015 الذي يتزامن مع المعرض إلى منصات الهيئات الراعية والعارضة.

من جهته، قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «ابتكر المركز طريقة خاصة لقياس مدى سعادة زوار المعرض ورضاهم عما شاهدوه من مشاركات، والتقاط صور مميزة للزوار من مسؤولين وموظفين دون استثناء، وعرضها على شاشات كبرى في قاعات المعرض مصحوبة بكلمات تعبر عن سعادتهم، خاصة وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوصى الجهات والمؤسسات كافة باعتماد «السعادة» كهدف أساسي يحصل عليه كل متعامل أو مراجع في أية جهة وأي وقت».

شعار

أكد طارق الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن الفكرة أتت من خلال اعتماد المركز على مبدأ الابتكار الذي يأتي شعاراً للعام الحالي، ومع اتجاه المجتمع نحو وسائل التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالتصوير وتبادل المعلومات السريعة، أتت هذه الخطوة المشابهة لأسلوب الإعلام الحديث البعيد كل البعد عن الإعلام التقليدي

وأضاف: «نقوم في المركز بالتقاط صور للزوار والمسؤولين والراغبين في التعبير عن سعادتهم بما شاهدوه في المعرض، وما تم عرضه من خدمات وابتكارات ومشاريع، ويتم على الفور عرضها على شاشات كبرى في المعرض مرفقة بتعليق أو ملاحظة لصاحب الصورة تعبر عن مدى سعادته، ويتم أيضاً على الفور عرض نتائج المقياس الفعلي للسعادة بكل شفافية على الشاشات نفسها التي تعرض الصور، معتمدين على الأسلوب الإحصائي وأحدث المعايير العالمية.

خدمات ذكية وتطبيقات لجميع شرائح المجتمع

شارك مركز دبي للإحصاء في المعرض بعدة طرق مبتكرة لم تقتصر على عرض الخدمات فقط، أو استعراض الطرق الإحصائية والخدمات الذكية، بل تعدتها إلى إيصال المعلومات الدقيقة حول آلية العمل الإحصائي، سواء الميداني أو غيره، ليتعرف الجمهور عن قرب على مدى صعوبة هذا العمل، وفائدته في الوقت ذاته لكافة الجهات، ولصناع القرار، وللباحثين والأكاديميين والطلاب وغيرهم. ودشن المركز موقعه الإلكتروني المحدث بالتزامن مع المعرض، وضم أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، ووفق المعايير المعتمدة لدى حكومة دبي الذكية، ليصبح أكثر سهولة ومرونة لكافة المتعاملين سواء من الجمهور العادي أو المختصين، ويقدم المؤشرات الرئيسية للإمارة بشكل تلقائي يتم تحديثه بشكل فوري وآني.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ"البيان": " سهلنا على المستخدم أيا كان، إمكانية الوصول إلى الخدمات سواء لقطاع الحكومة، أو قطاع الأعمال، أو الأفراد، بحيث يرى كافة الخدمات والمؤسسات والهيئات في الإمارة، ويختار منها أية خدمة يريدها بالتفصيل، وتطويعها بشكل تقرير او رسم بياني او اي طريقة يريدها، فعلى سبيل المثال لو أراد البحث عن التعليم في المدارس، بإمكانه تحديد السنة، ويختار المدارس إن أراد حكومية أو خاصة، والمرحلة التعليمية المرغوب بها، وكافة المعطيات ليحصل في النهاية على تقريره الخاص بشكل فوري".

شروحات

وأكد أن الفريق المتواجد في المعرض يقدم شروحات واضحة للجمهور عن آليات جمع البيانات، سواء من خلال الربط الإحصائي مع مصادر البيانات من جهات ومؤسسات، موضحاً أن إجمالي مصادر المعلومات المربوطة بقاعدة البيانات لدى المركز تصل الى ما يقارب 1500 مصدر للبيانات، بالإضافة إلى شرح آلية استطلاعات الرأي وهي إحدى مبادرات المركز لتنفيذ الدراسات الاستطلاعية لحكومة دبي بالكامل سواء قياس الرضا المؤسسي أو قياس التوجهات، أو آراء المجتمع حول مختلف المواضيع، بما يخدم توجهات الحكومة في تعديل خدماتها لرضا وسعادة المتعاملين.

وأضاف: أطلق المركز حملة تحت شعار " الإحصاء قلب التنمية" تم الإعلان عنها في المعرض، وهي حملة مستمرة يتم خلالها عرض كافة العمليات الفنية التي يعمل عليها المركز بكل شفافية، مع شرح آلية تدفق المعلومات وكيفية تجميعها وإنتاجها، بهدف إعلام الجميع أن الأرقام التي يقدمها المركز هي بالفعل أرقام حقيقية قائمة على أسس ومبادئ عالمية غير قابلة للخطأ أو التأويل، ويمكن الاعتماد عليها دون أدنى شك.

كما أكد أن أية معلومات يتم جمعها أو حصرها فهي على الفور تنتقل الكترونيا إلى المركز الرئيسي ليطلع عليها المختصون وعلى الفور تضاف الى المعلومات والأرقام، بمعنى انه بمجرد ولادة طفل فإنه بشكل تلقائي تنتقل الأرقام من هيئة الصحة في دبي إلى مركز الإحصاء، ويتم تحديث الأرقام لحظة بلحظة على مدار الساعة، وهذه الحال بالنسبة لكافة القطاعات. واستعرض المركز في منصته أهم مبادراته وأنظمته وتطبيقاته الذكية وتعزيز الاستفادة منها من قبل مختلف شرائح المجتمع المهتمة بالعمل الإحصائي.