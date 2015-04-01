بالفيديو..ملحد ينكر وجود الإله وينهى مداخلته مع عمرو الليثى بـ"بإذن الله"

أنهى أحد الملحدين المنكرين بوجود الله، مداخلته الهاتفية ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثى فى نهاية حوار نقاشى حول "وجود الله" مع الشيخ رمضان عبد المعز، بقوله: "بإذن الله هكون معاكم الأسبوع المقبل"، مع العلم إنه أنكر فى بداية مداخلته وجود إله، فيما قال الشيخ مبتسما:"خلاص الراجل آمن بالله".

وبالرغم من إنكار الملحد وجوده الله وكتابه، استشهد بالآية الثانية من سورة البقرة "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ( 2 ) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون"، لإثبات أن وجود الإله ليس يقينيا، على حد قوله.