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القبض على صاحب محل زهور بزفتى بحوزته 3800 رغيف مدعم و187 بطاقة تموينية

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القبض على صاحب محل زهور بزفتى بحوزته 3800 رغيف مدعم و187 بطاقة تموينية القبض على صاحب محل زهور بزفتى بحوزته 3800 رغيف مدعم و187 بطاقة تموينية
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 3800 رغيف مدعم و187 بطاقة تموينية، بحوزة صاحب محل زهور صناعية بقرية دمنهور الوحش مركز زفتى، بعد قيامه بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم والاستيلاء على الدعم.

كانت معلومات قد وردت للعميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام محمد. ع. ال.م.ن 45 سنة صاحب محل زهور صناعية بقرية دمنهور الوحش مركز زفتى، بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية بالمحل الخاص به بقصد استخدامها فى صرف الخبز المدعم والاستيلاء على الدعم دون وجه حق.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المحل وتم ضبط 187 بطاقة تموينية يقوم باستخدامها فى صرف الخبز، وجهاز كمبيوتر، 3800 رغيف مدعم، وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات، تحرر المحضر 9135 جنح مركز زفتى وتولت النيابة التحقيق.
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