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مباحث التموين تضبط 2طن و720لتر منظفات صناعية مجهولة المصدر بالمحلة

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مباحث التموين تضبط 2طن و720لتر منظفات صناعية مجهولة المصدر بالمحلة مباحث التموين تضبط 2طن و720لتر منظفات صناعية مجهولة المصدر بالمحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 2طن و720لتراً منظفات صناعية داخل مصنع بدون ترخيص بعزبة حمد ثان المحلة، مصنعة من خامات مجهولة المصدر.

كانت معلومات قد وردت للرائد حسام الغريب، رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام علام .ح. ال.ج 48 سنة مقيم عزبة حمد ثان المحلة بإنشاء مصنع بدون ترخيص مجهز بالأدوات اللازمة لتصنيع وتعبئة المنظفات من خامات مجهولة المصدر وبيعها.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية استهدفت المصنع، برئاسة النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، وتم ضبط 2000 لتر مواد خام معبأة داخل (2) تانك يستخدم فى التصنيع، و600 لتر مادة سالفونيك تستخدم فى التصنيع، و120 لتر كلور معبأ داخل جركن بإجمالى 2طن و720لترا.

وقد اعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص وتحرر المحضر 4218 جنح قسم ثان المحلة، وتم إخطار العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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