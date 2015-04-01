الأمن يضبط طن رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بكفر الزيات

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط طن رنجة داخل مصنع بدون ترخيص بقرية إبيار مركز كفر الزيات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى قبل توزيعها فى الأسواق فى احتفالات شم النسيم.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيادة العميد أحمد الخواجة، مدير الإدارة، بقيام "مصطفى.م.خ.ال" 62 سنة، مقيم بقرية إبيار مركز كفر الزيات، بإنشاء مصنع بدون ترخيص جهزه بالأدوات اللازمة لتصنيع الأسماك المدخنة (الرنجة) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى واعتزامه توزيعها على أصحاب المحلات بمناسبة قرب حلول الاحتفالات بشم النسيم مما يضر بالصحة العامة.

وبتقنيين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهدافه وضبط 200 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كيلو جرامات بإجمالى وزن طن واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 15391 جنح مركز شرطة كفر الزيات، وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، وباشرت النيابة التحقيق.