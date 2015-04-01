أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن يضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص وإعدام 15 كلبا ضالا بالمنيا

Google+ Print
الأمن يضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص وإعدام 15 كلبا ضالا بالمنيا الأمن يضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص وإعدام 15 كلبا ضالا بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا أمس فى الحملة المكبرة التى شنتها المديرية لضبط السلاح غير المرخص من ضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة 16 متهما عبارة عن 7 بنادق آلية ومسدس و3 بنادق خرطوش و7 "فرد محلى".

كما تم ضبط 260 طلقة نارية والقبض على "أحمد.ص" 25 سنة عاطل من سمالوط وبحوزته كيس بلاستيك صغير الحجم بداخله نبات البانجو، يزن نحو كيلو جرام بقصد الاتجار، وجار تحرير المحضر اللازم.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على متهمين هاربين من قضايا جنائية متنوعة ومطلوبين أمام النيابة العامة فى قضايا سرقة بالإكراه.

كما أعدمت شرطة المرافق المشاركة فى الحملة 15 كلبا ضالا، وإزالة 106 مخلفات فورية، وضبط وتحرير 1835 مخالفة مرورية متنوعة منها 45 دراجة بخارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365