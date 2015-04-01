الأمن يضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص وإعدام 15 كلبا ضالا بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا أمس فى الحملة المكبرة التى شنتها المديرية لضبط السلاح غير المرخص من ضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة 16 متهما عبارة عن 7 بنادق آلية ومسدس و3 بنادق خرطوش و7 "فرد محلى".

كما تم ضبط 260 طلقة نارية والقبض على "أحمد.ص" 25 سنة عاطل من سمالوط وبحوزته كيس بلاستيك صغير الحجم بداخله نبات البانجو، يزن نحو كيلو جرام بقصد الاتجار، وجار تحرير المحضر اللازم.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على متهمين هاربين من قضايا جنائية متنوعة ومطلوبين أمام النيابة العامة فى قضايا سرقة بالإكراه.

كما أعدمت شرطة المرافق المشاركة فى الحملة 15 كلبا ضالا، وإزالة 106 مخلفات فورية، وضبط وتحرير 1835 مخالفة مرورية متنوعة منها 45 دراجة بخارية.